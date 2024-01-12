Миграционные лоббисты начали новую атаку против России

почему верховная власть это не понимает .

ВБ

Валерий Бирюков

Олигархи-мигрантофилы давно известны. Наиболее одиозная фигура среди них - Хуйснуллин. Мне думается пора его приспустить до уровня руководителя кишлака или аула в дружественной стране.