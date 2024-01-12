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Миграционные лоббисты начали новую атаку против России

Миграционные лоббисты начали новую атаку против России

Олигархи-мигрантофилы и миграционные лоббисты при возможном содействии западных спецслужб начали новую атаку против России.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
почему  верховная власть это  не понимает .
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22 час.
ВБ
Валерий Бирюков
Олигархи-мигрантофилы давно известны. Наиболее одиозная фигура среди них - Хуйснуллин. Мне думается пора его приспустить до уровня руководителя кишлака или аула в дружественной стране.
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19 час.

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