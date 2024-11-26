Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 180 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    ..Легче прикинуться идиотом-дурачком, чтоб только не нести ответственность за совершённые преступления перед человече...Митрополит Герман...
  • Сергей Карабухин
    Смерть всем – сатанистам и фашистам, – смерть гниде-наркоману-Зеленскому, – смерть убийце-вору-Порошенко! Не одна тва...Митрополит Герман...
  • Сергей Карабухин
    Это чем? Презервативами? Что может США ещё бесплатно раздавать?Администрация Бай...

Маск: Ремонт в Пентагоне идет 24 месяца, а на его строительство ушло 16

Маск: Ремонт в Пентагоне идет 24 месяца, а на его строительство ушло 16

Американский предприниматель Илон Маск отметил, что уровень бюрократии в Пентагоне достиг такой степени, что ремонт лестницы в здании военного ведомства занимает больше времени, чем строительство всего здания.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх