Маск: Ремонт в Пентагоне идет 24 месяца, а на его строительство ушло 16

Американский предприниматель Илон Маск отметил, что уровень бюрократии в Пентагоне достиг такой степени, что ремонт лестницы в здании военного ведомства занимает больше времени, чем строительство всего здания.
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