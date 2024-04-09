Под Белгородом уничтожили американцев, стрелявших в русских. В Одессе и Харькове идёт зачистка

Александр Потехин

Зверства американцев в России: «…не могли уснуть, не убив кого-нибудь» https://topwar.ru/14988-zverstva-amerikancev-v-rossii-ne-mogli-usnut-ne-ubiv-kogo-nibud.html Смердяковщина в моде: часто слышно о том, каким благом было бы для России ее покорение иностранными захватчиками. Одни либералы мечтают о немецком завоевании . Другие, уже более молодые их последователи, грезят об американском сапоге на русской земле. Мол, было бы замечательно, если бы нас взяли под крылышко американцы, вот уж они бы укрепили нашу экономику, устроили бы у нас жизнь по американскому образцу… Аргументам об американских зверствах в Ираке, Югославии эти господа не внемлют – мол, с Россией поступили бы совсем иначе, с нас бы шелковой кисточкой пылинки смахивали, и все было бы как в американском сериале «Друзья» (откуда эти новоявленные смердяковы и черпают информацию об американской жизни). Но вот вам не очень известный факт: американские военные уже были на нашей земле. Это происходило во время интервенции в гражданскую войну. Так, в книге «Иностранные интервенты в Советской России», выпущенной в 1935-м году, рассказывается о том, какими методами действовали освободители – перерезанные семьи, беременные женщины, которым отрезали груди, вынимали из животов младенцев, повешенные пятилетние дети…Вот еще один интересный материал на эту тему (плюс там около 30-ти фотографий американских вояк): …Отметились у нас и американцы (а куда они свой нос не совали?), оставив недобрую память о себе, о чем, увы, наша нынешняя молодежь, воспитанная на американских боевиках и вскормленная гамбургерами и «Кока-колой», по большей части не имеет ни малейшего понятия. О том, как 12-тысячный экспедиционный корпус США огнем и мечом «устанавливал свободу и демократию» на нашей земле, эти заметки. «Не могли уснуть, не убив кого-нибудь»