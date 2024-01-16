FESCO приобрела 11 новых контейнерных кранов для ВМТП

Транспортная группа FESCO («FESCO») приобрела 11 новых контейнерных кранов типа RTG для «Владивостокского морского торгового порта» (ВМТП, входит в FESCO), тем самым увеличив его крановый парк на 25% — до 56 единиц.
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