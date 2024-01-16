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FESCO приобрела 11 новых контейнерных кранов для ВМТП

FESCO приобрела 11 новых контейнерных кранов для ВМТП

Транспортная группа FESCO («FESCO») приобрела 11 новых контейнерных кранов типа RTG для «Владивостокского морского торгового порта» (ВМТП, входит в FESCO), тем самым увеличив его крановый парк на 25% — до 56 единиц.

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