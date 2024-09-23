Потеплеет до плюс 15: прогноз погоды на октябрь-2024 опубликован в Новосибирске

Погодный сервис Яндекса обещает жителям Новосибирска довольно теплое начало октября-2024. Первые дни температура воздуха днем окажется в пределах +14…+16, после немного понизится в среднем до +7 днем и +3 ночью.
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