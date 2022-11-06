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КХЛ признала ошибку арбитров в овертайме матча «Авангард» – «Сибирь»: «Буше сам подбил клюшку Шенфельду, а еще так изобразил...»

Глава департамента судейства КХЛ признал ошибку арбитров в овертайме матча «Авангард» – «Сибирь». Нападающий «Сибири» Антон Шенфельд был удален за игру высоко поднятой клюшкой против форварда омичей Рида Буше.

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