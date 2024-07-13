Электричество будут отключать по всей Карелии на следующей неделе

Опубликован график перебоев в электроснабжении на неделю с 15 по 21 июля На неделе с 15 по 21 июля сотрудники «Прионежской сетевой компании» продолжат проведение неотложных работ на объектах энергетики республики.
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