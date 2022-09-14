Представитель ВГА Рогов заявил о скоплении рекордного числа частей армии Украины на линии соприкосновения в регионе

Представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о скоплении рекордного количества частей Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения в регионе.
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