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Представитель ВГА Рогов заявил о скоплении рекордного числа частей армии Украины на линии соприкосновения в регионе

Представитель ВГА Рогов заявил о скоплении рекордного числа частей армии Украины на линии соприкосновения в регионе

Представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о скоплении рекордного количества частей Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения в регионе.

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