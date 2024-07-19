Гастровыходные: несколько улиц в центре Москвы станут пешеходными

В районе проведения фестиваля будет действовать запрет на передвижение на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности Жителей Москвы известили об ограничении движения на улицах Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка, а также в Газетном переулке.
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