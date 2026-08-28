Поджог вертолета в ЯНАО стал основанием для запрета на продажу топлива детям

На Ямале озвучили причину обсуждаемого запрета на продажу топлива детям. Как сообщили представители регионального Народного фронта, это делается для предотвращения поджогов инфраструктуры, которые дети сейчас часто совершают под влиянием иностранных вербовщиков.
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