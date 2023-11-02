Срок давности спас от наказания мужчину, виновного в громком новгородском убийстве

Ныне проживающий в Карелии Эдуард Патракеев, убивший 25 июля 1997 году сторожа одной из новгородских товарных баз и забравший более 69 миллионов рублей, в 2023 году сумел убедить Новгородский райсуд в том, что среди ночи отправился туда не ради разбо .