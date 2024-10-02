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Минздрав разработал правила посещения больниц священнослужителями

Минздрав разработал правила посещения больниц священнослужителями

Министерство здравоохранения России разработало правила посещения больниц священнослужителями. Требования инициированы РПЦ, поскольку сейчас фактически отсутствует соответствующий правовой акт, сообщила руководитель правового управления Московской патриархии РПЦ игумения Ксения.

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