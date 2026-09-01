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Николай Заварухин: «Не сказал бы, что в России есть серьезные проблемы с центрами. Был провал, когда ставка делалась на легионеров. Надо больше доверять молодым»

Бывший тренер « Автомобилиста » Николай Заварухин не видит дефицита центрфорвардов в российском хоккее.

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