В Керчи отбойное течение унесло в море четверых мужчин

Двое из них погибли, один госпитализирован в тяжёлом состоянии, поиски четвёртого продолжаются. По данным ГУ МЧС России по Республике Крым, инцидент произошёл днём 1 сентября в районе поселка Маяк, на территории пансионата «Свет маяка» в городском округе Керчь.