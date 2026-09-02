В Керчи отбойное течение унесло в море четверых мужчин

Двое из них погибли, один госпитализирован в тяжёлом состоянии, поиски четвёртого продолжаются. По данным ГУ МЧС России по Республике Крым, инцидент произошёл днём 1 сентября в районе поселка Маяк, на территории пансионата «Свет маяка» в городском округе Керчь.
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