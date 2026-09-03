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Казан укытучысы Татарстанны «Йөрәгемне балаларга бирәм» конкурсының финалында тәкъдим итә

«Сәяхәт» өстәмә белем бирү үзәге укытучысы Елена Кузнецова Татарстанны «Йөрәгемне балаларга бирәм» өстәмә белем бирү өлкәсе хезмәткәрләренең һөнәри осталыгы бөтенроссия конкурсының көндезге финалында тәкъдим итәчәк.

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