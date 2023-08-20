Страна и люди

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"Погиб на СВО? Ну и поделом"

"Погиб на СВО? Ну и поделом"

В Ставропольском крае заведующая детсадом цинично высказывается о погибших российских военных, заявляя это в лицо вдовам.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Привлечь бы надо... Что б другим не повадно... Ну. а вообще-то - &quot;избранная&quot;... Всё как и должно быть...
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13 час.
ВЛ
Валентина Лтвяк
Во время ВОВ бандеровок в плен не брали, стреляли на месте, а теперь бандеровка заведует детским садом и объявила заложниками наших детей. Куда смотрит ФСБ, или там тоже бандеровцы в руководстве?.
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13 час.
Евгений
Почему эта МРАЗЬ ещё не в СИЗО ФСБ!
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12 час.

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