"Погиб на СВО? Ну и поделом"

Evgenija Palette Привлечь бы надо... Что б другим не повадно... Ну. а вообще-то - "избранная"... Всё как и должно быть...

ВЛ Валентина Лтвяк Во время ВОВ бандеровок в плен не брали, стреляли на месте, а теперь бандеровка заведует детским садом и объявила заложниками наших детей. Куда смотрит ФСБ, или там тоже бандеровцы в руководстве?.