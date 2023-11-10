Каково это — читать хуже всех в классе, так и не сесть за руль, не иметь возможности разобраться в простейшей инструкции? Как при этом все-таки поступить на филфак и стать писателем? И как защитить ребенка от обвинений в лени и отсутствии способностей? Специально для «Сноба» писатель Евгений Гришковец рассказал о своем опыте жизни с дислексией — особенностью восприятия, которая неимоверно усложняет чтение ФОТО: СЕРГЕЙ МИХЕЕВ/КОММЕРСАНТЪ Начнем с того, что никакого представления о таком явлении, как дислексия, в то время, когда я учился в школе, не было.
Если бы мне пришлось сдавать ЕГЭ, я бы не окончил школу
Комментарии
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ШКИПЕР
С пятью тройками в аттестате поступить в универ - это надо постараться или иметь бОольшой блат.
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7 час.
TI
Tamara I R
Не сдать ЕГЭ по русскому языку и по базовой математике невозможно.
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7 час.
Jolie
Да Вы что))))) Откуда ТАКАЯ "уверенность" у Вас в этих Ваших знаниях о ЕГЭ?? % «двоек» (до 20 баллов - это около 6,2% или почти 50000 человек) - это математика ..... не надо просто говорить-нужно знать .
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6 час.
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