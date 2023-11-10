Если бы мне пришлось сдавать ЕГЭ, я бы не окончил школу

Каково это — читать хуже всех в классе, так и не сесть за руль, не иметь возможности разобраться в простейшей инструкции? Как при этом все-таки поступить на филфак и стать писателем? И как защитить ребенка от обвинений в лени и отсутствии способностей? Специально для «Сноба» писатель Евгений Гришковец рассказал о своем опыте жизни с дислексией — особенностью восприятия, которая неимоверно усложняет чтение ФОТО: СЕРГЕЙ МИХЕЕВ/КОММЕРСАНТЪ Начнем с того, что никакого представления о таком явлении, как дислексия, в то время, когда я учился в школе, не было.