В России впервые отмечают День языков народов страны

Сегодня в нашей стране впервые отмечают День языков народов России. Дата учреждена указом президента Владимира Путина в целях сохранения и поддержки культурного многообразия.
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