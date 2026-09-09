Татарстанда 2027-2029 елларга социаль түләүләрне индексацияләүне расладылар

Татарстан Хөкүмәте планлаштырылган өч еллык чорга ташламалардан файдаланучы гражданнарга акчалата түләүләрне, пособиеләрне һәм субсидияләрне ел саен индексацияләү параметрларын раслады.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым