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Депутат Останина анонсировала включение семьеведения в школьную программу

Депутат Останина анонсировала включение семьеведения в школьную программу

Школьную программу в 2024 году может пополнить новый предмет — семьеведение. Об этом РИА «Новости» заявила председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

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