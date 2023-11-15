Депутат Останина анонсировала включение семьеведения в школьную программу

Школьную программу в 2024 году может пополнить новый предмет — семьеведение. Об этом РИА «Новости» заявила председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
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