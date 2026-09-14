Зоолог Першина объяснила, как безопасно поймать летучую мышь

Осенью летучие мыши часто залетают в квартиры, принимая окна за пещеры. Зоолог Московского зоопарка Юлия Першина делится рекомендациями, как поймать и как обращаться с рукокрылыми.
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