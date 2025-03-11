Экономист Разуваев: пиво в РФ подорожает на 15% — надо переходить на вино

В этом году в России пиво подорожает в среднем на 10-15%. Это связано с валютными колебаниями, инфляцией и ростом цен на сырье, рассказал член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
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