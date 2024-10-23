Власти Италии запланировали «шоковую терапию» для увеличения рождаемости

Итальянские власти сильно озабочены снижением рождаемости в стране. Согласно официальной статистике, итальянки редко рожают двух детей из-за того, что не могут найти хорошую работу и обеспечить семью жильем.
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