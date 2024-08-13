Артиллеристы уничтожили около 30 боевиков ВСУ в приграничье Курской области

Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск «Север» в связке с разведывательными подразделениями мотострелковых соединений уничтожили около 30 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничной зоне Курской области.
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