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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Собянин: Начинаем прием заявок на новый поток программы «Академия инноваторов»

Собянин: Начинаем прием заявок на новый поток программы «Академия инноваторов»

Программа предлагает экспертное сопровождение для развития идей и проектов В своем Telegram-канале глава Москвы Сергей Собянин объявил о начале приема заявок на третий поток программы «Академия инноваторов».

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