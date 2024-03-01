Собянин: Начинаем прием заявок на новый поток программы «Академия инноваторов»

Программа предлагает экспертное сопровождение для развития идей и проектов В своем Telegram-канале глава Москвы Сергей Собянин объявил о начале приема заявок на третий поток программы «Академия инноваторов».
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