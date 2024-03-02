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Чтобы избежать несчастий: 8 бытовых вещей, которые нельзя делать в високосный год

Чтобы избежать несчастий: 8 бытовых вещей, которые нельзя делать в високосный год

Чтобы избежать несчастий: 8 бытовых вещей, которые нельзя делать в високосный год Алёна ЮрьеваКаждый четвертый год приносит свой особенный день, который ассоциируется с определенными предрассудками и страхами.

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