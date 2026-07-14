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Аргументы и Факты

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Роскомнадзор заявил, что не ограничивал доступ к Google, Applе и GitHub

Роскомнадзор заявил, что не ограничивал доступ к Google, Applе и GitHub

Роскомнадзор не вводил ограничений на доступ к сайтам Google, Applе и GitHub в России.Ведомство сообщило об этом на фоне жалоб россиян, связанными с проблемами при открытии соответствующих интернет-ресурсов.

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