Роскомнадзор заявил, что не ограничивал доступ к Google, Applе и GitHub

Роскомнадзор не вводил ограничений на доступ к сайтам Google, Applе и GitHub в России.Ведомство сообщило об этом на фоне жалоб россиян, связанными с проблемами при открытии соответствующих интернет-ресурсов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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