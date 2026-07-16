Политика как он...
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Политика как она есть

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Доски для игры с утраченными правилами найдены в гробницах эпохи Хань

Доски для игры с утраченными правилами найдены в гробницах эпохи Хань

Раскопки в окрестностях китайского города Сиань принесли необычную находку - в двух гробницах эпохи династии Хань обнаружены доски для древней настольной игры "Любо", правила которой были утрачены более тысячи лет назад.

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