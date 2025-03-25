Журнал HotCars составил рейтинг из десяти самых быстрых седанов в мире

Раскрыт рейтинг самых быстрых седанов в мире. Список составил журнал HotCars. Первое место в рейтинге занял электрический Lucid Air Sapphire, который разгоняется от 0 до 60 миль в час (0-97 км/ч) всего за 1,9 с.
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