Билялетдинов: не думаю, что «Автомобилист» был сильнее «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов обратился к игрокам после вылета из Кубка Гагарина. «Все команды играют с огромной отдачей, все хоккеисты делают всё, чтобы выиграть, отдаются полностью, травмы получают.