Глава МИД Индонезии посетит Китай

Пекин, 21 августа /Синьхуа/ -- По приглашению члена Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая и министра иностранных дел КНР Ван И министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди посетит Китай с 22 по 24 августа, сообщила в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.