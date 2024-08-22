Глава МИД Индонезии посетит Китай

Пекин, 21 августа /Синьхуа/ -- По приглашению члена Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая и министра иностранных дел КНР Ван И министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди посетит Китай с 22 по 24 августа, сообщила в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
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