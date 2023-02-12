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Ротенберг поздравил Майорова с 85-летием: «Для меня огромная честь работать с Борисом Александровичем, перенимать его богатейший опыт, прислушиваться к его мудрым советам»

Роман Ротенберг поздравил Бориса Майорова с 85-летием. «Сегодня день рождения у легенды – 85-летие отмечает двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира Борис Майоров.

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