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Поварёнок с лучшими рецептами

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Салат с креветками, апельсином и авокадо

Салат с креветками, апельсином и авокадо

Экзотический вкус этого салата из нежных креветок, сочного апельсина и кремового авокадо поражает! Ароматная цитрусовая сладость апельсина прекрасно сочетается с нежной мякотью авокадо, дополняясь нежностью креветок.

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