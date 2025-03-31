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Маск выступил на встрече в Висконсине в шляпе в виде сыра

Маск выступил на встрече в Висконсине в шляпе в виде сыра

Миллиардер и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск вышел на публику в шляпе, повторяющей форму отрезанного куска сыра, в таком виде он предстал перед участниками встречи, собравшей членов Американского политического общества (America PAC).

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