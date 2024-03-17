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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кучеров набрал 1+1 с «Флоридой», сократив отставание в гонке бомбардиров НХЛ. У него 114 очков против 115 у Маккиннона

Кучеров набрал 1+1 с «Флоридой», сократив отставание в гонке бомбардиров НХЛ. У него 114 очков против 115 у Маккиннона

Форвард «Тампы» набрал 2 (1+1) очка в матче с «Флоридой» (5:3), забив в пустые ворота на 59-й минуте.

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