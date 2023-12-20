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Солдат ВСУ рассказал о возможном уходе украинской армии из "неудобных позиций"

Солдат ВСУ рассказал о возможном уходе украинской армии из "неудобных позиций"

Украинский военный Арти Грин заявил, что ВСУ вынуждены будут покинуть занимаемые позицииОбсуждая подготовку ВСУ к контрнаступлению, боец украинской армии с позывным Арти Грин подчеркнул, что с самого начала солдатам уже было ясно, что в сражении с хорошо подготовленной русской армией их шансы ничтожно малы.

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