Республиканский фестиваль объединил исследователей генеалогии

Участники фестиваля представили около 30 докладов о семейных ценностях, традициях, родословных и судьбах жителей Карелии В Петрозаводске прошел двухдневный фестиваль «Семейные ценности», организованный Генеалогическим обществом Карелии.
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