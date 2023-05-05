Украинский политолог Вакаров устроил истерику из-за радости украинцев от атаки на Кремль

Украинский политолог Василь Вакаров в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» устроил истерику из-за радости украинцев от атаки на Кремль.
Популярные статьи
- NetEase: Новый указ Владимира Путина позволит России наказать Запад на $500 млрд
- Сатановский: США и ВСУ скрывают правду об ударе ВКС РФ «Кинжалами» по бункеру НАТО
- Армия РФ сжигает ВСУ под Угледаром: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 5 мая 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, день 436-й
Свежие комментарии