Антигравитация Бережного или МАГФ «КОРТЭЖ» на эффекте сверхсильного магнитного поля Современные летательные аппараты используют всего три принципа или физических эффектов, основанные на: Разности плотности среды и летающего аппарата, который легче воздуха (воздушные шары, дирижабли).
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