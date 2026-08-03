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Антигравитация Бережного или МАГФ «КОРТЭЖ» на эффекте сверхсильного магнитного поля

Антигравитация Бережного или МАГФ «КОРТЭЖ» на эффекте сверхсильного магнитного поля

Антигравитация Бережного или МАГФ «КОРТЭЖ» на эффекте сверхсильного магнитного поля Современные летательные аппараты используют всего три принципа или физических эффектов, основанные на: Разности плотности среды и летающего аппарата, который легче воздуха (воздушные шары, дирижабли).

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