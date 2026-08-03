Антигравитация Бережного или МАГФ «КОРТЭЖ» на эффекте сверхсильного магнитного поля Современные летательные аппараты используют всего три принципа или физических эффектов, основанные на: Разности плотности среды и летающего аппарата, который легче воздуха (воздушные шары, дирижабли).