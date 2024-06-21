Лифтбек Xpeng MONA M03 похвастал выверенной аэродинамикой

Лифтбек Xpeng MONA M03 похвастал выверенной аэродинамикойКомпания Xpeng представила первую модель нового семейства MONA, название которого расшифровывается как Made Of New AI, то есть «сделанный с помощью нового искусственного интеллекта».
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