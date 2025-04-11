Загитова сделала МРТ в день выступления в шоу: «У меня брекеты, надо было понять, правильно или неправильно стоит челюсть»

Накануне в Москве прошло ледовое шоу команды Этери Тутберидзе. «Сегодня (10 апреля – Спортс’‘) с утра у нас было большое совещание с командой по поводу шоу «Ассоль», потом я поехала сделала МРТ: у меня брекеты, надо было понять, правильно или неправильно у меня стоит челюсть», – сказала Загитова.