Британский экономист: Путин уже проверяет на прочность пятую статью устава НАТО Британский стратег и экономист Тимоти Эш считает, что Владимир Путин уже проверяет на прочность статью 5 Североатлантического договора.
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