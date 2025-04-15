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Пронедра

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Нужно снизить финансовую нагрузку при отправке детей в спорт – Путин призвал поддержать семьи

Нужно снизить финансовую нагрузку при отправке детей в спорт – Путин призвал поддержать семьи

Нужно снизить финансовую нагрузку при отправке детей в спорт – Путин призвал поддержать семьи Евгения КомароваВладимир Путин заявил, что нужно снизить финансовую нагрузку на россиян, чьи дети идут в спорт.

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Комментарии
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МВ
Михаил Величко
Да здравствует сталинская политика планомерного снижения цен! если власть этого не может, то власть - слабоумные, которыми манипулируют негодяи.
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