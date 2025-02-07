Защита соучастника Фургала просила освободить его от наказания из-за болезни

Защита соучастника экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Марата Кадырова, который заявлял о наличии у него онкологического заболевания, просила освободить его от отбывания наказания по состоянию здоровья.
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