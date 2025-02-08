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Архивы спецслужб и секрет плана "Нортвудс": Как США хотели оправдать вторжение на Кубу - Кеннеди оказался "неудобным"

Архивы спецслужб и секрет плана "Нортвудс": Как США хотели оправдать вторжение на Кубу - Кеннеди оказался "неудобным"

США очень хотели оправдать вторжение на Кубу, но Кеннеди оказался "неудобным" президентом, который не пошёл на подлое предложение генералов.

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