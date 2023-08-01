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Евгений Сатановский: Только победителей не судят

Евгений Сатановский: Только победителей не судят

Мы постоянно склонны переоценивать потенциал тех или иных межгосударственных проектов, в которых участвуем, недооценивая или вовсе не учитывая всех нюансов отношения к самим этим проектам и друг к другу, а также к внешним игрокам других членов этих объединений.

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Комментарии
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мЗ
мирас Закироув
Умно!
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19 час.
Arkadij Bokov
Ну а чем ещё ВСЕМ этим &quot;прогнозистам&quot;, что всегда бегут в своих хотелках &quot; впереди паровоза&quot; заниматься? Вот и наяривают со всех теле-экранов...
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16 час.
вс
владимир сергеев
&quot; Выстроить бы нам стратегию развития страны и ей упорно следовать шаг за шагом — и на внешней арене, и внутри, а не шарахаться из стороны в сторону, в соответствии с очередной светлой идеей, взятой на вооружение начальством… Не исключено, много больше толку было бы. Но это уже совсем о другом &quot;… - всё бы ничего в статье  . но , как обычно целый  половник  грязи на стратегию развития страны.. и такие  Половники в каждой статье автора , считаю его работником 5-ой  колонны в засаде !
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8 час.

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