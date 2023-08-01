Евгений Сатановский: Только победителей не судят

Ну а чем ещё ВСЕМ этим "прогнозистам", что всегда бегут в своих хотелках " впереди паровоза" заниматься? Вот и наяривают со всех теле-экранов...

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владимир сергеев

" Выстроить бы нам стратегию развития страны и ей упорно следовать шаг за шагом — и на внешней арене, и внутри, а не шарахаться из стороны в сторону, в соответствии с очередной светлой идеей, взятой на вооружение начальством… Не исключено, много больше толку было бы. Но это уже совсем о другом "… - всё бы ничего в статье . но , как обычно целый половник грязи на стратегию развития страны.. и такие Половники в каждой статье автора , считаю его работником 5-ой колонны в засаде !