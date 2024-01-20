Электромобиль Hyundai Ioniq промчал круг по Нюрбургрингу быстрее спорткара Lotus

Летом 2023 года на Фестивале скорости в Гудвуде состоялся дебют Ioniq 5 N. Электрический хэтчбек оказался самым мощным серийным автомобилем в истории Hyundai, причём тяжёлая, как и любой другой электромобиль, модель на гоночной трассе Нюрбургринг оказалась быстрее чистокровного спорткара Lotus.