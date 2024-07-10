Китай укрепляет свои позиции на Дальнем Востоке

Во Владивостоке состоялось пятое заседание межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики.
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