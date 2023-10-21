Международный джазовый фестиваль пройдет в Новосибирске

В Новосибирске с 22 по 29 октября пройдет джазовый фестиваль SibJazzFest–2023. В филармонии рассказали, что стремились возродить джазовую славу Новосибирска и сделать так, чтобы имя города громко звучало в джазовой среде страны и мира.
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