Международный джазовый фестиваль пройдет в Новосибирске

В Новосибирске с 22 по 29 октября пройдет джазовый фестиваль SibJazzFest–2023. В филармонии рассказали, что стремились возродить джазовую славу Новосибирска и сделать так, чтобы имя города громко звучало в джазовой среде страны и мира.