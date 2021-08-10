Узбекистан и Россия завершают подготовку проекта «Агроэкспресс»

Узбекистан и Россия завершают подготовку к началу пилотного проекта «Агроэкспресс», предусматривающий ускоренную доставку сельхозпродукции в рефрижераторном составе из Узбекистана в Российскую Федерацию, сообщает сегодня, 10 августа, портал Kun.